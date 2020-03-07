Орловец выиграл в шоу «Слабое звено»

7.3.2020 | 8:35 Новости, Общество

И забрал 76 тысяч рублей.

Фото/Вконтакте

Вчера, 6 марта в эфире телеканала «МИР» вышел четвертый выпуск шоу «Слабое звено» с ведущей Марией Киселевой. В нем принял участие житель Орла Роман Черняев. Роман достойно выдержал все туры игры и дошел до финала, где в ответах допустил всего одну ошибку.

Напомним, интеллектуальное шоу «Слабое звено», где ведущая подчеркнуто сурово обращается с игроками, впервые вышло на экраны в 2001 году. На Первом канале шоу продержалось пять лет, все это время его вела олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Затем программу закрыли, а с 14 февраля 2020 года «Слабое звено» снова стало выходить, теперь —  на канале «Мир».

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования