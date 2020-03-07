Орловец выиграл в шоу «Слабое звено»

И забрал 76 тысяч рублей.

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Вчера, 6 марта в эфире телеканала «МИР» вышел четвертый выпуск шоу «Слабое звено» с ведущей Марией Киселевой. В нем принял участие житель Орла Роман Черняев. Роман достойно выдержал все туры игры и дошел до финала, где в ответах допустил всего одну ошибку.

Напомним, интеллектуальное шоу «Слабое звено», где ведущая подчеркнуто сурово обращается с игроками, впервые вышло на экраны в 2001 году. На Первом канале шоу продержалось пять лет, все это время его вела олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Затем программу закрыли, а с 14 февраля 2020 года «Слабое звено» снова стало выходить, теперь — на канале «Мир».

ИА «Орелград»