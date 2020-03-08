Под Орлом четверть нанимателей не платит за жилье

Ливенские власти рассказали о жилищной проблеме.

Ливенский горсовет народных депутатов утвердил годовой отчет управления муниципального имущества администрации города Ливны. В числе прочего чиновники отчитались о работе с муниципальным жилищным фондом. Речь идет о квартирах, в которых горожане проживают по договорам социального найма.

Кроме того, в райцентре существует специализированный жилой фонд, предоставляемый для отдельных категорий граждан, в частности сиротам.

Согласно отчету, муниципальные квартиры имеются практически во всех многоквартирных домах города. Их относительно немного – от одной до восьми в доме. Кстати, в Ливнах на сегодняшний день приватизировано 96 процентов жилья. Решением Ливенского горсовета установлены ставки платы за социальный наем. В зависимости от степени благоустройства они варьируются от 6,24 до 6,86 рубля за квадратный метр.

На 1 января 2020 года площадь муниципального жилого фонда составила 19 193 квадратных метра, город владеет 531 квартирой. С января 2019 года за социальный наем было начислено 1,65 миллиона рублей. Из них 121 тысячу составляют пени за несвоевременно оплаченные начисления.

«Поступления по договорам социального найма за 2019 год составили 1,475 миллиона рублей, — говорится в отчете. — По сравнению с 2018 годом объем поступлений сократился на 3 процента. Данная сумма из года в год уменьшается, что связано с продолжающейся бесплатной приватизацией жилья».

Кроме того, отмечено в документе, на полноту поступлений данного вида платежей «влияют недобросовестные наниматели жилых помещений». Сообщается, что в отдельные месяцы их доля доходит до 25 процентов от общего числа нанимателей.

«В связи с этим управлением муниципального имущества ведется претензионная работа в отношении неплательщиков, — следует из отчета. — По итогам 2019 года в суд было подано 127 исков на сумму 190 322 рубля, судебными приставами с должников взыскано 244 тысячи рублей. Кроме того, на исполнении судебных приставов находятся еще 119 исков на сумму 214 455 рублей».

ИА «Орелград»