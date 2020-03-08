В Орле психически неуравновешенный человек украл мангал

Дело о необычной краже рассмотрел суд Орловского района.

На скамье подсудимых оказались два приятеля, которые совершили кражу чужого имущества по предварительному сговору. Как следует из материалов уголовного дела, план созрел, когда они находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины незаконно проникли на территорию частного домовладения и похитили мангал, который стоял возле дома. Его стоимость была оценена в 4 тысячи рублей. С похищенным злоумышленники скрылись.

В ходе расследования было установлено, что мангал приятели планировали продать или сдать в пункт приема лома черного металла. В судебном заседании каждый из них полностью согласился с предъявленным обвинением. При вынесении приговора суд учел прошлое подельников.

Так, оба ранее были судимы. Кроме того, один из них проходил лечение в Орловской областной психиатрической больнице. Согласно заключению первичной амбулаторной комиссионной судебно-психиатрической экспертизы, этот человек «обнаруживает признаки расстройства психики в форме органического расстройства личности вследствие смешанных причин».

Впрочем, эксперты же установили, что степень указанных изменений психики не лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. То есть злоумышленник при краже мангала точно знал, что делает.

Суд признал обоих подсудимых виновными и назначил каждому из них по 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Изъятый у похитителей мангал будет возвращен владельцу.

ИА «Орелград»