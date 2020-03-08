В Орле женщина по суду добилась сноса урны

Необычное гражданское дело рассмотрел суд в Орле.

Как сообщает Советский районный суд, рассмотрен иск местной жительницы о демонтаже скамьи и урны у подъезда многоквартирного дома. Ответчиком выступило МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Женщина пожаловалась на то, что в 2017 году возле ее дома была «неправильно» реализована программа «Формирование современной городской среды на территории г. Орла в 2017 году».

В рамках контракта подрядчик благоустроил двор и в числе прочего установил скамьи с урнами около подъездов. Одна скамья с урной появились у подъезда, в котором находится квартира истицы. Более того, она заявила, что они установлены непосредственно под ее окном и находятся на расстоянии 7 сантиметров от стены дома, практически примыкая к ней.

Женщина считает, что «непосредственная близость скамейки к жилому помещению создает дискомфорт, нарушает ее права и законные интересы». Кроме того она полагает, что «такое расположение скамьи с урной также противоречит дизайн-проекту благоустройства дворовой территории «Городская среда».

Поначалу женщина пыталась добиться сноса урны и скамьи, обращаясь непосредственно в МКУ «УКХ». Поскольку ее обращения остались без реакции, она обратилась в суд. Исковые требования были удовлетворены. Суд обязал МКУ «УКХ» демонтировать спорную скамью и урну в течение 10 суток с момента вступления решения в законную силу.

Впрочем, у проигравшей стороны есть право обжаловать решение в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»