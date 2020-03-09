Орловского рецидивиста заставили оплатить лечение избитого им человека

9.3.2020 | 13:43 Новости, Происшествия

Осужденный обязан возместить государству медицинские расходы.

В покровском районе суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного ранее судимого жителя. Его признали виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья потерпевшего).

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, было установлено, что осужденный крепко поколотил другого местного жителя. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. За совершенное преступление ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима.

Местная прокуратура также подала иск о взыскании с него денег, которые были затрачены государством на лечение потерпевшего. Эти требования были удовлетворены. Осужденного обязали выплатить Территориальному фонду обязательного медицинского страхования более 22 тысяч рублей. В такую сумму обошлось лечение избитого человека.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования