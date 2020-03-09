Орловского рецидивиста заставили оплатить лечение избитого им человека

Осужденный обязан возместить государству медицинские расходы.

В покровском районе суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного ранее судимого жителя. Его признали виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья потерпевшего).

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, было установлено, что осужденный крепко поколотил другого местного жителя. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. За совершенное преступление ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима.

Местная прокуратура также подала иск о взыскании с него денег, которые были затрачены государством на лечение потерпевшего. Эти требования были удовлетворены. Осужденного обязали выплатить Территориальному фонду обязательного медицинского страхования более 22 тысяч рублей. В такую сумму обошлось лечение избитого человека.

ИА «Орелград»