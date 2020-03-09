Прокуратура объяснила, почему дипломы нельзя покупать через интернет

Приобретение дипломов без обучения не вписывается в рамки закона.

Как сообщает прокуратура Орловской области, сразу четыре сомнительный сайта суд закрыл по искам, поданным прокуратурой Свердловского района. Последняя ранее провела мониторинг в Сети. В результате были выявлены порталы, предлагающие коммерческие услуги.

В частности, на этих сайтах любому желающему предлагалось дипломы об образовании. При этом обучение проходить не требовалось. В надзорном ведомстве считают, что подобная информация является запрещенной к распространению в РФ. В частности, она противоречит требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Кроме того, существует Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Именно он запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

«Статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а также изготовление в тех же целях или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, — пояснили в прокуратуре Орловской области. — К таким документам относятся и дипломы об образовании».

Суд согласился с этими выводами и удовлетворил исковые требования. Доступ к четырем сайтам, торгующим дипломами, будет закрыт.

ИА «Орелград»