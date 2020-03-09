В Орле две подруги наладили бизнес по легализации мигрантов

Одна из подруг в ближайшее время предстанет перед судом.

Заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении местной жительницы. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой), которая не часто применяется в Орле.

Как пояснили в прокуратуре региона, женщина зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с подругой, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, она, по сути, наладила бизнес по легализации мигрантов.

Подруга подыскивала иностранцев, желающих продлить срок пребывания в нашей стране, а ИП трудоустраивала их, тем самым давая им возможность остаться в РФ. Правда, по версии следствия, работу она давали иностранцам фиктивно. За свои услуги подруги брали деньги. Сообщается, что всего они успели заработать около 730 тысяч рублей.

В прокуратуре региона добавили, что ИП полностью признала свою вину и заключила с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее дело рассмотрит Северный районный суд. Она вправе рассчитывать на снисхождения. С учетом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве ей грозит максимум три с половиной года лишения свободы.

ИА «Орелград»