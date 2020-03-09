В Орле осудили водителя-наркомана

Орловский областной суд оставил без изменения приговор.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, на скамье подсудимых оказался житель Свердловского района. «Послужной список» у него оказался богатым. Ранее он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Впрочем, ближайший год он проведет в изоляции от общества.

Суд признал его виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Причем опьянение это было наркотическим. Задержали мужчину 7 января 2019 года. В ночное время он разъезжал по Орла на автомобиле «Хонда Цивик». На улице Пушкина его остановили сотрудники ГИБДД. Было проведено освидетельствование. Оно выявило в «биологической среде» водителя наркотики.

В суде он полностью признал свою вину и заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке. С учетом криминального прошлого ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор был обжалован адвокатом осужденного, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

ИА «Орелград»