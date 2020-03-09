В Орле прошел уникальный мастер-класс

9.3.2020 | 11:26 Новости, Экономика

Налоговики показали орловцам, как заполнять декларации 3-НДФЛ.

Как сообщили в управлении ФНС России по Орловской области, необычный мастер-класс был организован в рамках информационной кампании, которая сопровождает кампанию декларационную. Напомним, орловцам не позднее 30 апреля необходимо отчитаться о доходах, полученных ими в 2019 году. Для этого и необходимо представить декларацию по форме №3-НДФЛ. Налоговики показали жителям региона, как правильно это делать. Мастер-класс прошел в отделе МФЦ по городу Орлу и Орловскому району.

«В ходе мастер-класса был продемонстрирован порядок заполнения декларации с помощью «Личного кабинета» на сайте Федеральной налоговой службы, — рассказали в УФНС. — Сервис в автоматическом режиме переносит персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс. В дальнейшем заполненную декларацию можно распечатать, либо направить в налоговый орган в режиме онлайн».

Кроме того, присутствующих научили заполнять декларации при помощи специальной ведомственной электронной программы. Она сама не только производит расчеты, но и проверяет правильность всех цифр, после чего создает документ, необходимый для подачи в налоговую инспекцию.

«Декларации формы №3-НДФЛ представляются в налоговую инспекцию по месту жительства, — уточнили в УФНС. — Сделать это граждане обязаны, например, в случае получения дорогих подарков не от близких родственников или дохода от зарубежных источников, сдачи имущества в аренду, небольших выигрышей в лотерею».

ИА «Орелград»

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