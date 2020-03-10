Клычков решил судьбу земли под стадионом Ленина

Участок на улице Тургенева будет отдан в бессрочное пользование.

Андрей Клычков в качестве председателя правительства Орловской области решил судьбу земельного участка площадью 6 419 квадратных метров, расположенного на улице Тургенева в Орле. На нем базируется Центральный стадион имени Ленина. Эта земля находится в государственной собственности Орловской области.

Своим распоряжением Клычков передал ее в постоянное бессрочное пользование областному автономному учреждению «Центральный стадион им. В. И. Ленина». Кстати, руководство стадиона само подало заявление об этом. Целевое назначение не изменится. Категория этого участка: земли населенных пунктов, разрешенным использованием «эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений стадиона».

Документ о передаче земли в постоянное бессрочное пользование будет издан в электронном виде. Руководителю департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области поручено заверить его своей усиленной квалифицированной электронной подписью.

ИА «Орелград»