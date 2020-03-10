Клычков утвердил список запретных дорог

Ограничения движения транспорта будут введены на время распутицы.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал постановление и введении временных ограничений и прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Документ издан «в целях обеспечения сохранности сети автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них от массовых разрушений и колейности в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».

Ограничения будут введены на период весенней распутицы, а именно с 30 марта по 28 апреля 2020 года. Они коснутся транспортных средств с грузом или без груза, предельно допустимые нагрузки на оси которых установленные областными властями нормы. По традиции, исключение будет сделано для международной перевозки грузов, пассажирских автобусов, грузовиков для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Не коснутся ограничения и спецтехники различных экстренных служб и ведомств.

Постановлением также утвержден список «запретных дорог». В него вошли следующие дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области: Орел – Ефремов, Нарышкино – Сосково, Орел – Знаменское, Болхов – «Орел – Витебск», Горки – Шаблыкино, Ливны – Русский Брод – Верховье, Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое, Змиевка – Глазуновка – Тросна, Болхов – Мценск – Новосиль, Новосиль – Корсаково – Орлик, Хомутово – Александровка, Дросково – Колпны, «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области, Дмитровск – Долбенкино – граница Курской области, Ливны – Красная Заря, Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря, Покровское – Верховье, Ливны – Евланово – Долгое, Колпна – Моховое – граница Курской области, Корсаково – Войново – Жилино, «Нарышкино – Сосково» – Салтыки, «Глазуновка – Тросна» – Богородское – Кромы, Разбегаевка – Васильевка, «Дмитровск – Кромы» – Красное Знамя, Сосково – Волчьи Ямы – Красное Знамя, «Дмитровск – Кромы» – Кутафино – Красная Роща, Северный подъезд к г. Мценск, Южный подъезд к г. Мценск, «Хомутово – Красная Заря» – Судбище, Судбище – «Орел – Ефремов», Парамоново – «Орел – Знаменское», Сосково – Мураевка – Должонки, «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое (с 0+000 по 5+353) до поворота к н. п. Робье, «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое» – Робье, Нарышкино – Парамоново, Шаблыкино – Титово (с 1+580 по 4+240) до поворота к н. п. Робье, «Орел – Ефремов» – Моховое, «Северный подъезд к г. Орел» – Лунево – Моховое, «Ливны – Навесное» – Грачев Верх – граница Липецкой области, Ливны – Навесное, Малоархангельск – Архарово, Орел – Гать – Лаврово – Редькино, Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы, «Жудерский – Хотынец» – Большое Юрьево – Алехино, Змиевка – Никольское, «Орел – Брянск» – Муравлево, «Льгов – Жудерский» – Святой Источник, Шаблыкино – Юшково, Шаблыкино – Сомово – Рядовичи, Юшково – Муравельник, «Богородское – Кромы» – Черкасская.

Казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» поручено установить на автомобильных дорогах дорожные знаки, ограничивающие массу, и таблички, указывающие число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых приведенная на знаке масса является предельно допустимой.

ИА «Орелград»