Лобов отсудил 350 тысяч за незаконное уголовное дело

Экс-главу УМИЗа обвиняли в продаже акций муниципального предприятия по заниженной цене.

Суд в Орле удовлетворил иск бывшего начальника управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) Максима Лобова к Минфину РФ, пишут «Орловские новости». Лобов требовал компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Теперь государство в лице Минфина должно выплатить бывшему чиновнику почти 366 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата адвоката, а также утраченный заработок. Минфин пытался обжаловать решение районного суда, однако областной суд оставил его в силе.

Напомним, как писал «Орелград», следствие утверждало, что из-за действий Максима Лобова акции ОАО «База строительных товаров» были проданы по заниженной стоимости, что нанесло бюджету Орла ущерб в размере 23,2 млн рублей. Советский районный суд в 2018 году отстранил Лобова от занимаемой должности, но по решению облсуда Лобов вернулся на работу. Правда, позднее он все равно написал заявление «по собственному». Его место в УМИЗ заняла Татьяна Решетова.

ИА «Орелград»