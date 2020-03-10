На праздники в Орле поймали почти 20 пьяных водителей

Несколько из них попались по второму разу. Теперь им грозит статья.

По данным регионального УГИБДД, в период с 6 по 9 марта полицейские выявили 18 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Причем четыре из них совершили данное правонарушение повторно. Двое — отказались от прохождения освидетельствования.

ГИБДД напоминает: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»