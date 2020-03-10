Орловские прокуроры вскрыли незаконный оборот трупов животных

Нарушения законодательства были выявлены в Мценском районе.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, суд оштрафовал начальника Мценской городской станции по борьбе с болезнями животных на 3000 рублей. Кстати, он дошел до областного суда, пытаясь оспорить свое наказание. Однако все инстанции признали его виновным в совершении административного правонарушения.

Дело было заведено по мотивам проверки, проведенной Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой. Сообщается, что на станции «ветеринарные свидетельства на биологические отходы (трупы животных), направленных на утилизацию, выдавались в отсутствие законных оснований». В частности, делалось это без соответствующих заявок на оформление ветеринарных сопроводительных документов.

Дело по итогам проверки на начальника станции было заведено по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил). Оно было рассмотрено управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, после чего на правонарушителя и был наложен штраф. Впоследствии суды подтвердили обоснованность выводов надзорных органов.

ИА «Орелград»