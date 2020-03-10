Орловским чиновникам дали деньги за 2018 год

Лучшие муниципалитеты получат бонусы за хороший труд.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распределил поощрительные гранты, которые ежегодно выделяются из регионального бюджета лучшим муниципальным образованиям. Напомним, оценка местных чиновников производится на основании отчетов о проделанной работе, которые они же сами и представляют в областную администрацию.

Победителям затем предоставляются гранты «в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». В данном случае чиновников поощрили за работу, проделанную еще в 2018 году.

Победу среди городов одержал райцентр Ливны, который получит 131,25 тысячи рублей. Впрочем, соперников у него было всего два – города Орел и Мценск. Поскольку районов в Орловской области гораздо больше, в данной номинации было выбрано два призера. Так, Ливенский район получит грант в размере 124,21 тысячи рублей, а Покровский район – в размере 119,54 тысячи рублей. Местные чиновники сами решат, на что потратить деньги.

ИА «Орелград»