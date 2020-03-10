Под Орлом пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

10.3.2020 | 11:28 Новости, Происшествия

Пострадавший госпитализирован.

По информации УГИБДД, авария произошла 8 марта примерно в 21 час на трассе Змиевка-Глазуновка-Тросна. 56-летний водитель ВАЗ- 2110 ехал из с. Борисоглебское  Свердловского района в д. Ловчиково  Глазуновского района. На 23-м километре трассы он сбил пешехода, который шел во встречном направлении.

В результате аварии 36-летний мужчина получил травмы, госпитализирован. Сообщается, что водитель скрылся с места ДТП. Но в последствии его разыскали. Как выяснилось,  в момент совершения ДТП он был пьян.

ИА «Орелград»

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