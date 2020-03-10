Спасатели в Орле сняли кота с дерева и достали собаку из реки

Оба ЧП случились в один день.

8 марта орловским спасателям дважды пришлось прийти на выручку животным. Так, в 17.20 поступило сообщение от жительницы дома на улице Раздольной в Орле с просьбой снять кота с дерева. Спуститься вниз сам он никак не мог. Снять его самой у хозяйки тоже не получилось. Пожарным пришлось задействовать автолестницу. Перепуганного кота передали счастливой владелице.

В этот же вечер, примерно в 18 часов, сотрудники водного поисково-спасательного отряда выехали в район Александровского моста. Им поступил звонок о том, что в Орлик упали две собаки. Одна из них выскочила на берег сама. Второй собаке потребовалась помощь: двое спасателей зашли в воду и помогли животному выбраться.

ИА «Орелград»