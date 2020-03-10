В Орле появится стена памяти героев-фронтовиков

10.3.2020 | 11:44 Новости, Общество

Поучаствовать в её создании может каждый

В Орле к 5 августа появится стена памяти с фотографиями орловских фронтовиков, сообщила пресс-служба облсовета.

Стена памяти появится к 5 августа у типографии «Труд». Она будет представлять из себя коллаж из лиц героев — фронтовиков и партизан. Фотографии соберут из семейных архивов жителей области.

Создать стену памяти предложил зампред заксобрания Сергей Потемкин. Реализацией проекта займется издание «Орелтаймс».

«Принять участие в проекте может каждый желающий. Для этого необходимо загрузить фотографию на сайте «Стена памяти», написать небольшой рассказ о человеке/людях, изображённых на фото военного времени, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, а также важных (по мнению автора) биографических данных (когда был призван, где воевал, награды и т.д.)», — сообщила пресс-служба.

Фотографию и сведения можно прислать в редакцию «Орелтаймс» по адресу: 302028 г. Орёл, ул. Полесская, 11. Дополнительная информация доступна по телефону +7 (910) 308-82-92.

ИА «Орелград»

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