Вскрыты нарушения при перевозке школьников под Орлом

Правила подвоза детей нарушались в четырех школах.

Нарушения законодательства в сфере организации перевозок детей были вскрыты в ходе проверки, проведенной прокуратурой Верховского района. Всего были проверены четыре школы. Кстати, полномочия по организации перевозок школьников лежат на органах местного самоуправления.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, в ходе проверки были «выявлены факты отсутствия планов-графиков проведения технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществляющих перевозку детей на школьных маршрутах».

Квалификацию диспетчеров и «контролеров технического состояния» автобусов никто подтвердить не смог. Кроме того, тахографы использовались с нарушениями. В адрес главы администрации Верховского района было внесено представление, после чего нарушения были устранены. К дисциплинарной ответственности по итогам проверки были привлечены четыре должностных лица.

ИА «Орелград»