Забил отверткой, расчленил и бросил в колодец: в Орле передано в суд дело жестокого убийцы

Преступник, вдобавок, еще и ограбил свою жертву на солидную сумму.



Региональный СК завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего орловца. В апреле прошлого года он, будучи пьяным, поссорился с дачником в СНТ «Наука» и забил его до смерти подвернувшейся под руку отверткой. Чтобы замести следы преступления, он расчленил тело жертвы и вывез его в другой дачный массив, где и бросил в колодец.

Кроме того, обвиняемый похитил имущество потерпевшего на общую сумму более 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Будут судить и 32-летнего подельника убийцы: он помог вывезти и спрятать тело.

ИА «Орелград»