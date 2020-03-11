Иконников не стал голосовать за обнуление сроков Путина

11.3.2020 | 17:10 Важное, Новости, Политика

Другой орловский сенатор Владимир Круглый поддержал поправки в Конституцию

Сенатор от Орловской области Василий Иконников воздержался при голосовании о поправках в Конституцию в Совете Федерации. Об этом говорится в материалах на сайте верхней палаты.

Вместе с Иконниковым воздержались ещё двое сенаторов — мать Ксении Собчак Людмила Нарусова и коммунист Валерий Усатюк. Ещё один сенатор от КПРФ Вячеслав Мархаев проголосовал против. «За» проголосовали 160 членов СФ, в том числе Владимир Круглый — другой сенатор от Орловской области.

Завтра, 12 марта, поправки в Конституцию РФ рассмотрят региональные заксобрания, в том числе Орловский областной Совет народных депутатов.

Поправки в Конституцию обсуждаются с январского послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. По новому основному закону глава государства сможет осуществлять «общее руководство правительством» и получит стать пожизненным сенатором после ухода в отставку.

Кроме того, президент будет формировать Госсовет, сможет увольнять премьер-министра без роспуска правительства и отдельных министров. Также глава государства получит возможность назначать «силовых» министров, генпрокурора и прокуроров регионов.

В новой редакции Конституции упомянут бога и укажут, что дети – приоритет государственной политики России.

Жители проголосуют о поправках на всенародном голосовании 22 апреля. Определить, можно ли обнулить президентские сроки Владимира Путина и разрешить ему баллотироваться в 2024 году, помимо россиян предстоит Конституционному суду.

ИА «Орелград»

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