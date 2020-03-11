Листовки и буклеты облегчили карманы орловцев на 48 млн рублей

Налоговики рассказали о сумме задолженности, оплаченной жителями региона.

В управлении ФНС России по Орловской области напомнили, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц истек 2 декабря 2019 года. В него уложились далеко не все. Сообщается, что в целом жители региона к указанной дате заплатили 922 миллиона рублей налогов. Это на 16,8 миллиона рублей больше, чем в 2018 году. Однако орловцы заплатили лишь 80,1 процента начисленных им сумм.

В связи с этим налоговые инспекции региона организовали специальную информационную акцию. Она была призвана помочь тем, кто не успел вовремя рассчитаться с бюджетом. Акция продолжалась до марта, и в результате за два месяца орловцы погасили 48,6 миллиона рублей задолженности.

В УФНС пояснили, что сотрудники налоговых инспекций проводили тематические семинары и лекции, уроки налоговой грамотности, а также «информировали жителей региона о негативных последствиях налоговых задолженности с помощью буклетов, листовок и через средства массовой информации».

Кроме того, разъяснения можно было получить в мобильных налоговых офисах, работавших в торговых центрах, МФЦ и других местах массового посещения гражданами.

ИА «Орелград»