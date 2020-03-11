Облсуд оставил Михаила Позднякова без снисхождения

11.3.2020 | 10:30 Новости, Общество

Вступил в силу приговор в отношении экс-главы Заводского района.


Михаил Поздняков, много лет возглавлявший администрацию Заводского района города Орла, в том числе в ранге заместителя главы администрации областного центра, ближайшие три с половиной года проведет за решеткой. Это стало известно после того, как областная судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения жалобу защиты экс-чиновника на приговор, вынесенный в начале этого года судом первой инстанции.

Как напомнили в прокуратуре Орловской области, Поздняков получил реальный срок лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Он был взят под стражу в зале судебного заседания.
Наказание он понес по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Как установили следствие и суд, Поздняков ввел в заблуждение местную жительницу, когда занимал руководящий пост.

Он обещал помочь в решении вопроса «о выделении земельного участка с объектом нежилой недвижимости в собственность», потребовав за это 2,5 миллиона рублей. Следствие и суд не квалифицировали его действия по статье «Взятка». Они посчитали, что у чиновника не было реальной возможности выполнить свое обещание, так как такими должностными полномочиями он не обладал. Словом, правоохранители решили, что глава района изначально обманывал потерпевшую и, по сути, похитил у нее деньги – 2,3 миллиона рублей.

В прокуратуре региона добавили, что сумма причиненного ущерба взыскана с Позднякова по решению суда, «выплаты осуществляются в рамках исполнительного производства».

ИА «Орелград»

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