Орловские владельцы роскошных авто дорого заплатят

Оглашен список дорогих иномарок для расчета транспортного налога.

Опубликован перечень дорогостоящих автомобилей для расчета транспортного налога за 2020 год. Об этом со ссылкой на данные Минпромторга России сообщается на сайте управления ФНС России по Орловской области. Перечень включает в себя легковые автомобили средней стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Он будет использоваться для расчета транспортного налога за 2020 год.

Сообщается, что в список дополнительно включены такие марки и модели автомобилей, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport. С полной версией перечня можно ознакомиться на сайте Минпромторга России.

Налоговики же сообщают, что налог на автомобили из этого перечня рассчитывается с применением повышающих коэффициентов — от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска и средней стоимости машины. Для физических лиц налоговики рассчитают транспортный налог. В отличие от граждан, организации, владеющие такими иномарками, должны рассчитывать налог самостоятельно с применением повышающих коэффициентов, да еще и вносить авансовые платежи в течение 2020 года.

«Повышающие коэффициенты при расчете налога в отношении дорогостоящих автомобилей введены с 2014 года, — напомнили в УФНС. — Они зависят от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости, определенной в соответствии с приказом Минпромторга России».

ИА «Орелград»