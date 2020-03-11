Орловских чиновников ограничат в покупке автомобилей и планшетов

Утверждены новые правила затрат на работу чиновников.

Администрация Орла утвердила в новой редакции правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов. Они касаются и подведомственных казенных учреждений. Из документа следует, что нормативные затраты применяются для обоснования закупок за счет средств бюджета города Орла. Иными словами, чиновникам запретят тратить на себя больше, чем установлено правилами.

Объем затрат не может превышать объем бюджетных лимитов, предусмотренных по каждому направлению. Что касается их размера, то они определены при помощи множества формул с учетом текущих цен на различные товары.

Так, нормативы установлены для количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах чиновников, цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, количества и цены планшетных компьютеров, носителей информации, расходных материалов для оргтехники, перечня периодических печатных изданий и справочной литературы, количества и цены мебели, канцелярских принадлежностей, хозяйственных товаров и принадлежностей.

Например, документом утверждены следующие нормативы на приобретение служебного легкового автотранспорта: транспортное средство с персональным закреплением – не более 1 миллиона рублей, оперативный служебный транспорт — не более 0,7 миллиона рублей.

Что касается «средств подвижной связи», то руководителям высшего звена за счет бюджета оплатят такие услуги на сумму не более 10 тысяч рублей в месяц, руководителям рангом пониже – не более 5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»