Под Орлом осудили хакера

В регионе рассмотрено необычное уголовное дело.



Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный Урицким районным судом. Местный житель получил наказание за преступления в сфере компьютерной информации. Всего в его уголовном деле насчитывается 13 эпизодов преступной деятельности.

Как пояснили в самом суде, действия подсудимого были квалифицированы по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование, модификацию компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности).

Как следует из материалов дела, летом 2018 года подсудимый 13 раз со своего рабочего места, а именно из подсобки магазина, заходил в систему провайдера под чужими учетными записями и паролями. Было установлено, что он обладал достаточными познаниями в данной сфере.

Целью молодого человека было получение доступа к более высокоскоростному интернету. При этом у пользователей, по логинам которых преступник заходил в систему, затем доступ к интернету блокировали.

«Хакер» признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 11 месяцев исправительных работ с удержанием из его заработной платы 5 процентов в доход государства.

ИА «Орелград»