Под Орлом женщина отомстила любимому, устав терпеть побои

11.3.2020 | 17:00 Новости, Происшествия

За содеянное ее отправили под суд.

Уголовное дело рассмотрел Орловский районный суд. Местная жительница, работающая в одной из строительных организаций, была обвинена по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Драма разыгралась во время очередной домашней ссоры. Женщина схватила кухонный нож и дважды ударила им в живот своего сожителя. К счастью, потерпевший остался жив – ему помогли медики из «скорой».

Участники этой драмы поведали суду немного разные версии. Так, потерпевший рассказал, что около трех лет проживал со своей сожительницей. У них неоднократно возникали конфликты «по поводу затрат и совместных денег». В день «расправы» она упрекнула его и в том, что он употребляет спиртное. Конфликт перерос в ссору с оскорблениями, в результате которой он нанес ей около трех ударов кулаком. В ответ она и ударила его ножом.

По версии подсудимой, они действительно три года прожили вместе, и все это время кавалер поколачивал ее. Она не раз порывалась уйти от него, но он извинялся перед ней и уговаривал остаться. В конце концов, бурное выяснение отношений чуть не привело к убийству.

Женщину наказали тремя годами лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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