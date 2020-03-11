СК не увидел нарушений в информатизации орловской медицины. Прокуратура против

Надзорное ведомство вернуло следователям отказные материалы.

Прокуратура отменила постановление орловского управления СК об отказе в возбуждении дела о хищении при реализации проекта модернизации информационной системы здравоохранения Орловской области. Об этом сообщают «Орловские новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

Постановление об отказе в возбуждении дела было отменено еще 2 марта. «В настоящее время проводится процессуальная проверка», — уточнили в прокуратуре.

Накануне Telegram-канал «Интриги Орла», близкий к региональному правительству, написал о завершении СК проверки по материалам прокуратуры: следователь вынес отказ в возбуждении уголовного дела.

Напомним, скандалы вокруг информатизации орловской системы здравоохранения начались еще два года назад, сразу, как стало известно о планах привлечь на этот госзаказ белгородскую фирму. В ноябре 2019 года областная прокуратура совместно с ФСБ проверила процесс модернизации софта в орловских больницах и поликлиниках. И предположила, что неизвестные украли часть выделенных на ПО денег. Всего на установку нового программного обеспечения бюджет дал 65 млн рублей.

В белгородской компании «СофтТраст Инк», проводившей модернизацию, претензии прокуратуры назвали необоснованными и порочащими деловую репутацию компании. И обещали отстаивать свое доброе имя во всех инстанциях, вплоть до Генпрокуратуры.

Напомним, именно из Белгородской области приехали нынешний глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин и советник губернатора Клычкова Сергей Лежнев.

ИА «Орелград»