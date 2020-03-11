Суд в Орле объяснил, что будет, если обчистить шкафчик в гипермаркете

В Орле поймали воровку, похитившую вещи из камеры хранения.

Материалы уголовного дела о хищении чужого имущества поступили на рассмотрение в суд Железнодорожного района города Орла. Однако одновременно с ними туда же поступило ходатайство следователя о прекращении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Иными словами, оказавшуюся на скамье подсудимых женщину наказали, но при этом она как бы и не стала уголовницей.

Ее обвинили в том, что в октябре 2019 года вечером, находясь в гипермаркете на улице Московской, она с помощью имевшегося у нее ключа открыла ячейку камеры хранения. Оттуда она похитила вещи, принадлежавшие потерпевшей, а именно различную одежду: джинсы, кофту и гольфы. Стоимость похищенного составила 2620 рублей.

Действия обвиняемой органами предварительного следствия были квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище). Однако было учтено наличие у нее двоих несовершеннолетних детей и отсутствие судимостей в прошлом.

В результате женщине назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей, который она должна оплатить в течение двух месяцев.

ИА «Орелград»