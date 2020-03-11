Жители Орла остались без воды из-за ремонта труб

Работы затронули часть Советского района.

По информации ОГТРК, причина отключения воды — технологическое повреждение стальных частей труб. На улице Салтыкова-Щедрина аварийная бригада заменяла стальные части на новые — чугунные. Ориентировочно, работы должны занять не менее трех часов.

Как пояснил главный инженер ВКХ «Орелводоканал» Владислав Терновых, сотрудники предприятия планово меняют стальные части трубопровода на чугунные.

Что касается водоснабжения, два спецавтомобиля заправлены питьевой водой и по первому требованию готовы подъехать в нужное место.

ИА «Орелград»