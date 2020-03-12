Благоустройство по-орловски: плитка в сквере за 40 миллионов зарастает грязью

12.3.2020 | 13:30 Новости, Общество

Жительница города разместила в Сети фото облагороженных дорожек.


«Новый сквер весь в грязи, просто шикарное зрелище и никому из комунальщиков нет дела», — подписала снимки Карина Мерзлякова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим.ред.)

Напомним, сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии открыли после благоустройства 17 октября прошлого года. На его ремонт потратили 41 млн рублей в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Ремонт сквера, как и других общественных пространств Орла, продвигал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Очевидно, после завершения строительства и освоения бюджетных миллионов ни ему, ни администрации Орла, ни коммунальщикам нет дела до того, что происходит в сквере.

ИА «Орелград»

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