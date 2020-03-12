Команду Клычкова призовут к ответу за кадровую политику в медицине

Чиновников попросили объяснить ситуацию в системе здравоохранения.



Орловский облсовет народных депутатов составил план-график заслушивания информации членов профильных департаментов администрации региона. Доклады по поставленным нардепами вопросам должны быть представлены в парламент за пять дней до сессии. Их заслушают в рамках так называемого «правительственного часа».

Так, на 46-м заседании (то есть, через одно заседание) облсовет планирует заслушать отчет о кадровой политике департамента здравоохранения Орловской области. Конкретные вопросы от депутатов еще собираются. Но общая тема уже известна. Чиновникам предложат объясниться по вопросу укомплектованию медицинских организаций врачебными кадрами и средним медицинским персоналом. Инициатором такой беседы выступил парламентский комитет по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями.

О том, что в орловской медицине с кадрами дела обстоят неважно, можно судить по целому ряду признаков. Как уже рассказывал «Орелград», в областной базе данных о вакансиях, представленных работодателями региона, содержится 417 предложений для врачей, 129 – для медсестер и 111 – для фельдшеров. Кстати, это примерно 10 процентов от общего количества вакансий в регионе. Это говорит о том, что врачей в Орловской области не хватает катастрофически.

При этом чиновники время от времени смело сражаются с неугодными им медиками, невзирая на их опыт, авторитет и профессионализм. Неугодные специалисты по формальному поводу увольняются, а на их места ставят своих, лояльных людей. Наиболее ярким примером последнего года стало противостояние команды губернатора Клычкова с главврачом поликлиники №2 города Орла Натальей Петиной.

Ее уволили 26 марта 2019 года в связи с достижением предельного возраста. Однако затем в суде медик доказала, что имела право проработать еще несколько месяцев, действия чиновников были признаны незаконными. В качестве реальной причины увольнения называлось то, что Петина отказалась подписывать документы по «скандальной информатизации здравоохранения» с белгородским ООО «СофтТраст Инк». По мнению главврача, работы не были выполнены в полном объеме, и система не функционировала.

Кстати, на защиту Петиной встала прокуратура Орловской области, которая направила протест Андрею Клычкову. Отказ главврача подписывать документы по информатизации был указан как вероятный повод ее увольнения. Однако Клычков и его команда отказались подчиниться требованиям прокуратуры и вступили с ней в противостояние. Кстати, оно продолжается до сих пор, а «информатизация здравоохранения» вот-вот может обернуться уголовным делом с громкими арестами.

ИА «Орелград»