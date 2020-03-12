Орловские чиновники открыли горячую линию по коронавирусу

12.3.2020 | 12:46 Новости, Общество

Они предлагают потенциальным больным самим сообщать о себе.

В Орловской области начала работу горячая линия по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, сообщает сайт правительства области. Телефон горячей линии организован в региональном департаменте здравоохранения.

— Граждане, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, могут получить консультацию специалистов по телефону горячей линии 8 (4862)43-53-25, — гласит пресс-релиз. — Им также необходимо сообщить по телефону горячей линии информацию о месте, датах пребывания и возвращения. При этом необходимо оставить свои контакты.

Напомним, как писал «Орелград», в городе есть по меньшей мере несколько человек, которые буквально на днях вернулись из очага распространения коронавируса, а теперь свободно перемещаются по Орлу. Сидеть дома им никто не велел.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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