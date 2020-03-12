СК возбудил дело об «интернате Гаврилиной»

12.3.2020 | 16:06 Новости, Общество

Чиновников областного департамента соцзащиты обвиняют в превышении полномочий.

По версии следствия, неназванные должностные лица департамента социальной защиты, опеки, попечительства, труда и занятости Орловской области в прошлом году отправили почти 50 психически нездоровых пациентов в частный интернат в Глазуновском районе. Хотя по закону этих людей следовало помещать с госучреждения. А орловский филиал фонда «Здоровая страна», куда чиновники определяли больных , вообще работал без лицензии.

— В результате незаконных действий должностных лиц нарушены права граждан на психиатрическую помощь, социальную защиту и социальное обслуживание, — рассказали в СК. — Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже писал «Орелград», присмотреться к деятельности Глазуновского «интерната» СК рекомендовали в прокуратуре Орловской области. По данным надзорного ведомства, в этом заведении умерли два пациента, у еще пятнадцати существенно ухудшилось самочувствие.

ИА «Орелград»

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