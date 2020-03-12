Стали известны подробности страшного ДТП на «Уюте»

Водитель не справился с управлением.

Как уже рассказывал «Орелград», жуткое ДТП на улице Комсомольской произошло вчера в 22.00, неподалеку от остановки «Уют». Автомобиль «Вольво», который, по свидетельству очевидцев, ехал на очень большой скорости, влетел в столб. Удар был такой силы, что опора электроосвещения оказалась практически в середине салона.

По информации УГИБДД, 35-летний водитель «Вольво ХС 70» ехал по улице Комсомольской со стороны Карачевского шоссе в направлении улицы Авиационной. В районе д. №247 по Комсомольской он не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате ДТП водитель и его 31-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи.

ИА «Орелград»