Стали известны подробности страшного ДТП на «Уюте»

12.3.2020 | 10:16 Новости, Происшествия

Водитель не справился с управлением.

Как уже рассказывал «Орелград», жуткое ДТП на улице Комсомольской произошло вчера в 22.00, неподалеку от остановки «Уют». Автомобиль «Вольво», который, по свидетельству очевидцев, ехал на очень большой скорости, влетел в столб. Удар был такой силы, что опора электроосвещения оказалась практически в середине салона.

По информации УГИБДД, 35-летний водитель «Вольво ХС 70» ехал по улице Комсомольской со стороны Карачевского шоссе в направлении улицы Авиационной. В районе д. №247 по Комсомольской он не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате ДТП водитель и его 31-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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