Тургеневский дух не дадут разбавить вышкой и парковкой

В Орле рассмотрели варианты благоустройства «Дворянского гнезда» и парка Победы.

В Орле идут общественные обсуждения проектов благоустройства двух исторических мест в центре города — Парка Победы и Дворянского гнезда. 17 эскизов, предложенных участниками конкурса на лучший проект, разместили на здании «трилистника». Свое мнение о вариантах преображения этих зон высказал глава попечительского совета по возрождению Дворянского гнезда, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

— Все проекты отличались своими подходами, начиная от оборудования спортивной зоны, вышки для ныряния в р. Орлик до размещения в овраге парка многоуровневой стоянки для машин. Вместе с тем мне понравились предложения о создании единого литературного пространства с минимальными изменениями существующего ландшафта, — написал Вдовин в соцсетях.

Но подчеркнул, что при всем богатстве выбора позиция попечительского совета остается неизменной: «Дворянское гнездо» — это литературный парк, в котором витает дух Тургенева. Нижняя площадка должна быть оборудована для проведения литературных и фольклорных праздников.

Напомним, свое мнение о предложенных 17 проектах можно высказать в письме на электронную почту konkurs@orelmail.ru. Или — позвонить на «горячую линию»: 8 (4862) 59-79-20 (в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов). А также есть возможность лично обсудить конкурсные эскизы вместе с экспертным сообществом на заседаниях, которые будут проходить с 10 по 18 марта в библиотеке университета имени Тургенева. Точные дату и время уточнять по телефону 8 (4862) 59-79-20).

ИА «Орелград»