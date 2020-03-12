Тургеневский дух не дадут разбавить вышкой и парковкой

12.3.2020 | 12:25 Новости, Общество

В Орле рассмотрели варианты благоустройства «Дворянского гнезда» и парка Победы.

В Орле идут общественные  обсуждения проектов благоустройства двух исторических мест в центре города — Парка Победы и Дворянского гнезда. 17 эскизов, предложенных участниками конкурса на лучший проект, разместили на здании «трилистника». Свое мнение о вариантах преображения этих зон высказал глава попечительского совета по возрождению Дворянского гнезда, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

— Все проекты отличались своими подходами, начиная от оборудования спортивной зоны, вышки для ныряния в р. Орлик до размещения в овраге парка многоуровневой стоянки для машин. Вместе с тем мне понравились предложения о создании единого литературного пространства с минимальными изменениями существующего ландшафта, — написал Вдовин в соцсетях.

Но подчеркнул, что при всем богатстве выбора позиция попечительского совета остается неизменной: «Дворянское гнездо» — это литературный парк, в котором витает дух Тургенева. Нижняя площадка должна быть оборудована для проведения литературных и фольклорных праздников.

Напомним, свое мнение о предложенных 17 проектах можно высказать в письме на  электронную почту konkurs@orelmail.ru. Или — позвонить на «горячую линию»:  8 (4862) 59-79-20 (в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов). А также есть возможность лично обсудить конкурсные эскизы вместе с экспертным сообществом на заседаниях, которые будут проходить с 10 по 18 марта в библиотеке университета имени Тургенева. Точные дату и время уточнять по телефону 8 (4862) 59-79-20).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования