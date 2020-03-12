В Орле будут судить наркомана, который зарезал женщину

12.3.2020 | 14:00 Новости, Происшествия

Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью, разбое и краже.

Ранее судимый 26-летний житель Кромского района предстанет перед судом за убийство, рассказали в пресс-службе орловского СК.
Преступление он совершил в июле 2019 года в лесополосе у деревни Жилина Орловского района. Местная жительницы вышла на утреннюю пробежку и пропала. Как выяснилось, ее зарезал ранее судимый наркоман, который недавно вышел из тюрьмы. Родители сняли ему квартиру в «Болховском».

По информации СК, преступник убил женщину, много раз ударив ее ножом. А потом вытащил мобильный жертвы и ухитрился перевести с ее счета на свой 8700 рублей.

Преступление раскрыли буквально за пару дней. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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