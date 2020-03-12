В Орле вскрыли канал нелегальных поставок мяса

Выявить нарушения помогла система электронной сертификации.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, еще в феврале специально созданная мониторинговая группа обратила внимание на подозрительные документы. Они были внесены в электронную систему «Меркурий». Напомним, это государственная информационная система, цель которой – сделать оборот животноводческой продукции прозрачным.

Система содержит электронную ветеринарную сопроводительную документацию (эВСД) на каждый товар из мяса, молока и другое. В ходе анализа данных было выявлено более 500 эВСД, оформленных уполномоченными лицами распределительного центра «Орел» на молочную продукцию, полуфабрикаты из птицы, морепродукты, полуфабрикаты из свинины и колбасные изделия.

Эти документы оформлялись без учета сведений, подтверждающих безопасность продукции. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, в эВСД не было сведений об эпизоотической ситуации места происхождения и отгрузки подконтрольных товаров и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы.

Дальнейший анализ показал, что в распределительный центр товары попадали без эВСД. То есть невозможно установить, кто на самом деле, где и когда их произвел. По сути, нелегальную продукцию пытались легализовать в Орле, после чего она поставлялась в крупную торговую сеть. Специалисты говорят, что речь идет примерно о 50 тоннах такого товара ежемесячно.

По итогам анализа данных системы «Меркурий» учетные записи уполномоченных лиц распределительного центра были заблокированы на 90 дней. В течение этого времени оформлять электронные документы они не смогут. В отношении юридического лица организована внеплановая документарная проверка.

ИА «Орелград»