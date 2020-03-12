В Орловской области более тысячи человек остались без зарплаты

Приставы помогли орловцам получить 24 млн рублей долга по зарплате.

В 2019 году в Орловской области в службе судебных приставов находилось 1075 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Сотрудники этого ведомства помогли работникам получить почти 24,3 миллиона рублей задолженности.

«Основным фактором, обеспечивающим исполнение судебных решений по взысканию заработной платы, является принятие неотложных мер, — пояснила помощник руководителя УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова. — Это и установление местонахождения должника, его расчетных счетов и имущества, а впоследствии и арест имущества с последующей реализацией».

Согласно приведенным данным. в минувшем году в рамках дел данной категории было арестовано имущество организаций-должников на общую сумму более 14 миллионов рублей. Во многих случаях оно выставляется на торги, а выручка от его продажи перечисляется взыскателям, то есть, в данном случае, работникам.

Впрочем, задолженность по зарплате в Орловской области в последние годы сокращается. Например, на начало 2020 года остаток исполнительных производств этой категории уменьшился в 2,7 раза по сравнению с концом с 2018 года и в 6 раз – по сравнению с концом 2017 года.

«Исполнение решений судов о взыскании задолженности по заработной плате является одним из приоритетных направлений деятельности УФССП России по Орловской области», — отметила Наталия Булгакова.

ИА «Орелград»