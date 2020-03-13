И все-таки он горит: на орловском полигоне побывала новая делегация

В облсовете ставят вопрос о закрытии свалки на рекультивацию.

Межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители МВД, общественных организаций, бизнес-сообщества, независимые эксперты, посетила бывший полигон ТБО под Орлом. Об этом сообщает сайт облсовета. Региональный парламент представлял депутат Владимир Пукаев.

По его словам, в адрес заксобрания поступило более 350 обращений от жителей областного центра и Орловского района. Люди жалуются на систематические возгорания свалки.

— На месте ситуация подтвердилась, в момент работы группы на полигоне шла борьба с очередным возгоранием, — рассказали в пресс-службе облсовета. — Протокол, составленный по результатам проверки, направят в органы исполнительной власти, а также в правоохранительные и контролирующие органы.

На данный момент этот полигон является недействующим и утилизация отходов здесь — незаконна. «Убежден, в первую очередь необходимо провести работу по недопущению возгораний впредь, а затем провести рекультивацию объекта. Данные вопросы мы будем держать на контроле до полного исправления ситуации», — заявил Пукаев.

Как уже писал «Орелград», недавно на городской свалке впервые побывал начальник регионального Росприроднадзора. Но он возгораний не увидел.

ИА «Орелград»