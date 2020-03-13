Орловскому кванториуму купят дом

Причем двухэтажный и обязательно в центре города.



На официальном портале госзакупок Орловской области появилось сообщение об электронном аукционе на покупку недвижимости для Дворца пионеров им. Ю.А. Гагарина в Орле.

В аукционной документации указано, что приобретаемое здание должно располагаться в пределах города Орла. Более того — на расстоянии не более двух километров от Дворца пионеров. Прописано требование о наличие минимум двух этажей, вместимость — от 500 человек, необходимая площадь — от 1000 квадратных метров.

Торги пройдут 24 марта, заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 11 по 20 марта. Деньги на покупку здания выделены из регионального бюджета.

В новое здание, очевидно, из Дворца переедет кванториум, или ряд его подразделений. «Кванториумы» открываются в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Структурное подразделение «Кванториум Орел» — это шесть научных лабораторий: «Автоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Промробоквантум», «IT-квантум» и «Хайтек-цех».

ИА «Орелград»