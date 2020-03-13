Самый необычный памятник к 75-летию Победы установят под Орлом

В Орловской области снаряды ВОВ станут памятником.



Более тонны снарядов и мин времен Великой Отечественной войны собрали ливенские поисковики для изготовления памятника «Взрыв». Об этом сообщает сетевое издание «Уездный горд Ливны». Напомним, идея создать необычный монумент возникла несколько лет назад. Ливенские поисковики, с согласия спецслужб, конечно, все это время собирали «строительный» материал. Он буквально поступит с полей боев и сражений.

«Для памятника мы собрали в местах боев, а это Должанский, Верховский, Ливенский районы, более тонны военных «трофеев», — рассказал «УЕ» заместитель командира поискового отряда «Подвиг» Павел Аверкиев. – Это снаряды от «Катюш», минометные мины, артиллерийские снаряды. Все они разминированы».

Кстати, идея родилась случайно. Поначалу собранные снаряды предполагалось сделать экспонатами музея поискового отряда. Однако их набралось так много, что родилась новая идея – создать из них памятный знак. Он будет установлен в слободе Беломестной рядом с братской могилой советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Открытие памятника приурочат к 75-й годовщине Победы.

«На полях при раскопках мы на каждом метре находим осколки снарядов, пули, — добавил Павел Аверкиев. — Памятным знаком «Взрыв» мы хотим показать людям, сколько смертоносного металла было выброшено на нашу землю. И напомнить им, какой ценой досталась Победа».

ИА «Орелград»