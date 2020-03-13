Сидите на работе. Орел встал в пробках

13.3.2020 | 17:42 Новости, Общество

По некоторой информации, причина — ДТП на Красном мосту

Вечером 13 марта Орел сковали дорожные заторы, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Красный уровень зафиксирован на Красном мосту, на Московской от «Экрана» в сторону центра, на Комсомольской — от ЦНТИ также в сторону центра. Улица Тургенева стоит от «Атолла» до 1-й Посадской. Затор на Октябрьской — от Дворца спорта до «Утеса», движение также затруднено на улицах 60-летия Октября, Герцена и Октябрьском (Герценском) мосту.

По некоторой информации, причиной заторов стало ДТП с участием трамвая на Красном мосту. После этого, как по цепочке, пробки образовались по всему городу.

ИА «Орелград»

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