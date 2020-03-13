В Орле более 50 человек сидят дома из-за коронавируса

13.3.2020 | 9:01 Важное, Новости, Общество

В области начали выделять для заболевших койки в больницах и деньги на борьбу с заболеванием.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в больнице им. Боткина сегодня на карантине находятся три человека. «Поступили они с признаками острой респираторной инфекции, не исключающей коронавирусную инфекцию в связи с нахождением в эпидемиологически неблагополучных странах. Одна женщина была в Германии, но общалась с гражданкой Италии, у которой тоже были признаки острой респираторной инфекции. Два других пациента приехали из Италии», — цитирует «ОрелТаймс» замруководителя ведомства Ирину Фролову.

Фролова рассказала, что 51 орловец и два гражданина Италии, работающие на предприятии «Керама Марацци», сидят на домашнем карантине. К ним ежедневно приходят медики, берут необходимые анализы. Также под медицинским наблюдением — гражданин КНР. Его разместили в во временном учреждении для зараженных (обсерваторе), развернутом на базе Кромской ЦРБ.

Ни в одном из вышеперечисленных случаев диагноз коронавирус пока не подтвержден.

Места для заболевших с подозрением на опасную болезнь организовали и в детской инфекционной больнице. Эти боксы, каждый на два человека, имеют отдельные входы с улицы, полностью исключают взаимодействие пациентов с другими больными или сотрудниками медучреждения, рассказал «МК» главврач учреждения.

А из бюджета Орловской области на борьбу с коронавирусом дадут почти 16 миллионов, сообщает «Коммерсант». На что именно пойдут эти деньги, пока неизвестно. По данным издания, в правительстве области обеспокоены дефицитом медицинских масок в орловских аптеках. Местные чиновники обратились в Минпромторг «с просьбой о перераспределении объемов от производителей».

ИА «Орелград»

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