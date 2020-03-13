В Орле вскрыли нарушения при госзакупках на полмиллиарда рублей

За год орловские чиновники более 200 раз нарушили федеральные законы.

Контрольно-счетная палата города Орла провела аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг муниципальными учреждениями, предприятиями и акционерными обществами в 2019 году. Отметим, что были проверены далеко не все закупки, на это у аудиторов просто не хватило бы времени и сил. Судя по отчету, было проанализировано 176 закупок, размещенных МКУ «УКХ г. Орла», МБУК «Детский парк» и МУП «ТТП» в 2018-2019 годах.

Их общая сумма составила 1,39 миллиарда рублей. По результатам контрольных мероприятий было выявлено 201 нарушение законодательства о контрактной системе на общую сумму 532,9 миллиона рублей. Большая часть нарушений, 53 процента от общего числа, была допущена при планировании закупок. В 42 процентах случаев КСП вскрыла нарушения при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Лишь в 5 процентах случаев были выявлены нарушения при организации закупок.

Как следует из отчета КСП, «УКХ» заключало контракты без надлежащего обеспечения исполнения, а также без предоставления обеспечения контрактов. В качестве примера приводится муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети в Орле на 100 миллионов рублей. По мнению аудиторов, он был неправомерно заключен с единственным участником электронного аукциона при отсутствии обеспечения исполнения контракта, которое составляло 10 миллионов рублей.

«Основными причинами выявленных нарушений служат недостатки в организации процесса закупок, формальное отношение заказчиков к планированию закупок, несоблюдение должностными лицами, ответственными за ведение закупок, положений законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц», — говорится в отчете КСП.

ИА «Орелград»