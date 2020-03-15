Главу МУПа наказали за финансовый кризис

Под Орлом коммунальщика уличили в невыплате зарплаты.

Нарушение трудового законодательства было выявлено в Корсаковском районе работниками прокуратуры. Они проверили, как обстоят дела в муниципальном унитарном предприятии «Комхоз». Оказалось, что с финансами у этого МУПа не густо. На момент проверки предприятие задолжало своим работникам по заработной плате более 360 тысяч рублей.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, административное дело было заведено на руководителя этого МУПа. Его признали виновным по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Директор был наказан административным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

«Постановление о привлечении к ответственности вступило в законную силу, — отметили в прокуратуре региона. — В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена».

ИА «Орелград»