Главу МУПа наказали за финансовый кризис

15.3.2020 | 15:39 Новости, Экономика

Под Орлом коммунальщика уличили в невыплате зарплаты.

Нарушение трудового законодательства было выявлено в Корсаковском районе работниками прокуратуры. Они проверили, как обстоят дела в муниципальном унитарном предприятии «Комхоз». Оказалось, что с финансами у этого МУПа не густо. На момент проверки предприятие задолжало своим работникам по заработной плате более 360 тысяч рублей.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, административное дело было заведено на руководителя этого МУПа. Его признали виновным по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Директор был наказан административным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

«Постановление о привлечении к ответственности вступило в законную силу, — отметили в прокуратуре региона. — В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена».

ИА «Орелград»

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