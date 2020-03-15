Иностранцы привезли в Орел героин и оказались за решеткой

В Орле иностранцам дали 16 лет на двоих за попытку сбыта наркотиков.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Заводского районного суда, вынесенный в отношении двоих граждан Таджикистана. Задержаны они были в Орле еще в 2018 году. Следствие и суд установили, что иностранцы прибыли в наш город по указанию своих работодателей – неких неустановленных лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства.

Предположительно, работодатели проживают за рубежом. Двое подельников арендовали в Орле квартиру. Все переговоры со своими начальниками вели при помощи мессенджеров. Их задачей было получение оптовых партий героина, который затем они расфасовывали и помещали в тайники. За каждую закладку им на банковские карты перечислялась «зарплата». Кстати, она была совсем небольшой – 200 рублей за одну закладку.

Задержали преступников с поличным. В съемной квартире у них при обыске нашли 26 свертков с героином. Хозяйка квартиры категорически заявила, что ничего о преступной деятельности не знала. Подсудимые признали вину. Каждый из них получил по 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»