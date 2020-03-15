Не все орловские школьники выдержали испытание по русскому языку

15.3.2020 | 16:23 Новости, Образование

Один процент девятиклассников не прошел итоговое собеседование.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, подведены итоги основной волны устного собеседования по русскому языку. Она «прокатилась» по Орловской области 12 февраля. Испытание прошли девятиклассники. Сообщается, что успешно с ним справились 99 процентов учеников.

Тем, кто провалил собеседование, дали второй шанс. Так, 11 марта в Орловской области было проведено дополнительное собеседование. В нем приняли участие 67 девятиклассников. Причем это не только те, кто провалил первое испытание. Пройти собеседование мог и тот, кто не попал в основную волну по уважительной причине.

Результаты дополнительного периода станут известны позже. Кстати, тем, кто получит «незачет» либо не явился на собеседование по уважительной причине, дадут и третий шанс. Предусмотрен еще один дополнительный день сдачи — 18 мая 2020 года.

ИА «Орелград»

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