Память Нобелевского лауреата почтили в Орле

15.3.2020 | 11:55 Культура, Новости

В областной библиотеке открылась выставка в честь Ивана Бунина.

В Орловской областной библиотеке имени Бунина открылась выставка «В Орел к И. Бунину: к 150-летию со дня рождения писателя». Уже из названия понятно, что мероприятие организовано в рамках празднования юбилея писателя, который отмечается в этом году. Напомним, жизнь и творчество Бунина были тесно связаны с Орлом. Этот город упоминается в его произведениях. Более того, произошедшие в нем события описаны в произведении «Жизнь Арсеньева», за которое знаменитый писатель получил Нобелевскую премию по литературе.

Как пояснили организаторы, выставка будет работать до 21 апреля 2020 года в отделе краеведческих документов. Она посвящена именно орловскому периоду жизни Ивана Бунина. В библиотеке подготовили несколько разделов. В первом представлены биографические издания, во втором — дореволюционные снимки, воссоздающие атмосферу провинциального Орла конца XIX века.

«Среди фотографий – здание редакции «Орловского вестника», фото Ивана Бунина и его первой любви – Вари Пащенко, старинные открытки с видами орловских улиц, по которым любил бродить молодой Бунин», — сообщили в библиотеке.

Третий раздел содержит документы, посвященные музею писателя в Орле. При подготовке выставки были использованы и современные материалы, в том числе исследования.

«Выставка предназначена для всех почитателей творческого наследия великого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина», — заверили в библиотеке.

ИА «Орелград»

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