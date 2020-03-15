В Ливнах создадут спецбригаду по борьбе с деревьями

Новый вид услуг планируют внедрить в райцентре.

Идея была озвучена на оперативном совещании, которое прошло в стенах администрации города. Одним из докладчиков стал директор МУКП «Ливенское» Владимир Шкодкин. Это коммунальное предприятие отвечает за содержание дорог, благоустройство и озеленение городской территории.

По словам Шкодкина, на предприятии будет создана отдельная бригада. Она займется «удалением аварийно опасных деревьев, формовочной опиловкой и предоставлением различных услуг частным лицам и организациям».

В прошлом году база предприятия значительно пополнилась новой техникой и оборудованием. В частности, был приобретен измельчитель веток. А в этом году предприятие получило автовышку на базе автомобиля ГАЗ повышенной проходимости.

«Вся эта техника значительно повышает производительность труда и снижает затраты на проведение работ, для выполнения которых раньше мы привлекали технику сторонних организаций, что естественно повлечет значительную экономию денежных средств предприятия», — отметил директор.

В администрации города Ливны сообщили, что среднесписочная численность работающих на этом предприятии в 2019 году составила 115 человек. При этом МУКП нуждается в рабочих и испытывает дефицит кадров. Возможно, потенциальных работников отпугивают непростые условия труда уровень зарплаты. В среднем она составляет 19 тысяч рублей в месяц.

ИА «Орелград»